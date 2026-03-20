В Челябинске задержанного начальника исправительной колонии отправили в СИЗО

Металлургический районный суд Челябинска заключил под стражу начальника исправительной колонии №11 Копейска Алексея Ромашова, подозреваемого в получении взяток. Он пробудет в СИЗО до 19 мая, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Алексея Ромашова задержали сотрудники регионального управления ФСБ РФ 19 марта. По версии следствия, в 2024-2025 годах начальник исправительной колонии получил через посредника 670 тыс. руб. в виде денег и имущества от осужденного. Взамен он должен был улучшить условия содержания заключенного в учреждении.

Ольга Воробьева