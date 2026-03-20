Прокуратура оштрафовала техдиректора «Ставрополькрайводоканал» за загрязнение реки

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение в работе одного из филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на территории Курского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. допустил сброс в реку Кума неочищенных сточных вод.

Речь идет о сбросе в реку Кума неочищенных сточных вод. Лабораторные исследования показали, что в стоках превышено содержание аммонийного и нитритного азота, фосфатного фосфора и олиготрофных вод.

Технического директора производственно-технического подразделения госпредприятия привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты). Его обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. руб.

По требованию надзорного ведомства незаконный сброс загрязненных сточных вод прекращен.

Мария Хоперская