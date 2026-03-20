«Кузбасс» занял четвертое место в чемпионате по хоккею с мячом

«Кузбасс» уступил «Воднику» из Архангельска в матче за третье место в чемпионате российской Суперлиги по хоккею с мячом. Команды встретились в Хабаровске 20 марта.

В первом тайме кемеровчане дважды за полторы минуты оставили перед своими воротами нападающего архангелогородцев Илью Насекина, и он воспользовался обоими шансами.

На 67-й минуте лучший снайпер чемпионата Евгений Дергаев вышел один на один с голкипером «Кузбасса» и довел преимущество «Водника» до трех мячей. Вскоре Дмитрий Макаров с пенальти сократил разрыв — 1:3. Больше счет не менялся, хотя шансы были у обеих команд. Так, после розыгрыша одного из угловых сибиряки попали в перекладину ворот.

Золотые медали первенства 21 марта разыграют «СКА—Нефтяник» (Хабаровск) и «Динамо» (Москва).

Валерий Лавский