В Черноземье 22 марта ожидается солнечная погода, до +10°C

В воскресенье, 22 марта, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем поднимется до +10°C, вечером опустится до +7°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +2°C, днем — до +8°C, вечером температура составит +4°C, а ночью опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +1°C, днем он поднимется до +7°C, вечером немного опустится до +4°C и еще до 0°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем потеплеет до +7°C, вечером будет +3°C, а ночью понизится до –1°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +1°C, днем — +7°C, к вечеру температура опустится до +4°C, а ночью — до –1°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром температура составит +2°C, днем поднимется до +7°C, вечером будет +3°C, ночью опустится до 0°C. Ветер до 2 м/с.

