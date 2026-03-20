Больше 20 ставропольских производителей поставят продукцию в федеральные сети

Больше 20 производителей продовольствия из Ставрополя впервые заключили контракты с федеральными торговыми сетями по итогам торгово-закупочной сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Ульянченко.

«По результатам большой торгово-закупочной сессии, которая прошла в Ставрополе, заключено более 20 соглашений о поставках товаров местного производства в торговые залы крупнейших российских ритейлеров. В десятках регионов России появятся ставропольские джемы, соусы, сыры, снеки, лимонады, хлебобулочные изделия и копченая форель»,– рассказал глава города.

В мероприятии приняли участие свыше 40 изготовителей. Они продемонстрировали образцы сыров, колбас, мясных деликатесов, ассортимент кондитерских товаров, конфет, муки и макаронных изделий.

«Для наших товаропроизводителей это возможность значительно увеличить объемы своей продукции и повысить узнаваемость ставропольских брендов в других регионах»,– пояснил Иван Ульянченко.

Валерий Климов