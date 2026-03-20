Чиновника в Дагестане обвинили в получении взятки за выдачу алкогольной лицензии

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против начальника отдела Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики. Чиновника и его сообщников подозревают в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. Об этом сообщает пресс–служба СУ СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2023 года в комитет поступило заявление от коммерческой организации о получении лицензии на розничную торговлю алкоголем в заведении общепита.

«При рассмотрении заявления у чиновника возник умысел получить взятку за выдачу разрешения. Для этого он привлек подчиненного в качестве посредника, который сообщил представителю организации о необходимости передать 100 тыс. руб. за положительное решение вопроса. Представитель компании согласился на условия и заплатил требуемую сумму. Затем деньги были переданы должностному лицу в его служебном кабинете»,– уточнили в пресс– службе СУ СКР по Дагестану.

Дело возбуждено на основании материалов МВД по СКФО и ФСБ России. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

