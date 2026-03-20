Инвалида в Уфе обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Суд обязал министерство здравоохранения Башкирии бесплатно выдать лекарства 45-летней инвалиду-жительнице Уфы. С такими исковыми требованиями обратилась прокуратура Орджоникидзевского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, установлено, что заявительница страдает генетическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарства. Однако в течение полугода ее не обеспечивали необходимым препаратом.

Кроме бесплатных препаратов, суд присудил инвалиду компенсацию морального вреда. «В настоящее время права пациента восстановлены, она обеспечена лекарством»,— говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Майя Иванова