На Дону к четырем с половиной годам осудили участкового за взятки от мигрантов

Аксайским районным судом Ростовской области на основании материалов ФСБ приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Аксайскому району Игоря Бессарабова за взятки от мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

«В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которого доказаны факты получения Бессарабовым взяток от иностранных граждан в значительном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме основного наказания, подсудимый оштрафован на 510 тыс. руб. и лишен звания «майор».

Наталья Белоштейн