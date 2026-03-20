Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области количество микропредприятий сократилось на 2,7%

В 2025 году в Ростовской области из реестра предприятий малого и среднего бизнеса было исключено 1 тыс. микропредприятий. Это следует из данных, которые «Ъ-Ростов» предоставила FinExpertiza.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно статистике компании, к началу 2026 года в регионе было зарегистрировано 37,7 тыс. предприятий, что на 2,7% меньше, чем в 2025 году.

Вместе с тем, за первые два месяца текущего года количество микропредприятий в регионе увеличилось на 0,3%. Микропредприятием считается организация, годовой доход которого не превышает 120 млн рублей.

Наталья Шинкарева

