В Ростовской области количество микропредприятий сократилось на 2,7%

В 2025 году в Ростовской области из реестра предприятий малого и среднего бизнеса было исключено 1 тыс. микропредприятий. Это следует из данных, которые «Ъ-Ростов» предоставила FinExpertiza.

Согласно статистике компании, к началу 2026 года в регионе было зарегистрировано 37,7 тыс. предприятий, что на 2,7% меньше, чем в 2025 году.

Вместе с тем, за первые два месяца текущего года количество микропредприятий в регионе увеличилось на 0,3%. Микропредприятием считается организация, годовой доход которого не превышает 120 млн рублей.

Наталья Шинкарева