«Доля малоэтажного формата сохраняет нишевой характер»

Малоэтажные проекты в старых границах Москвы стабильно остаются штучным предложением. Сегодня в продаже всего 32 лота в шести жилых комплексах высотой до 5 этажей. И это менее 2% от общего числа проектов в городе, посчитали эксперты компании «Хайтэк Девелопмент» в рамках исследования, подготовленного на основе данных платформы bnMAP.pro.

В выборку вошли все жилые комплексы с квартирами, без апартаментов, на всех стадиях строительства и во всех классах. Пять лет назад ситуация была практически такой же: в марте 2021 года на рынке насчитывалось семь таких проектов, в них было доступно к покупке 37 лотов. То есть доля малоэтажного формата остается стабильно крайне низкой и сохраняет нишевой характер.

При этом ценовой разрыв усилился. В 2021-м средневзвешенная стоимость квадратного метра в таких проектах составляла 892 тыс. руб., что было почти в 2,5 раза выше среднерыночного уровня. Теперь показатель достигает почти 3 млн руб., разница в 3,5 раза.

Высокий уровень цен связан с экономикой формата, отмечают эксперты: строительство малоэтажных проектов требует значительных затрат, поэтому такой продукт реализуется преимущественно в премиальном и элитном сегментах. Сегодня пять из шести малоэтажных комплексов относятся именно к этим классам.

Основные локации, где сегодня сосредоточены малоэтажные жилые комплексы в старых границах Москвы, это Хамовники, Якиманка, Пресненский, Головинский и Таганский районы. Исключением стал малоэтажный делюкс-проект — его возводят в Замоскворечье.

