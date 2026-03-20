В Оренбуржье в суд направили дело водителя, который ехал с державшимся за кузов инспектором ДПС

В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Как установило следствие, утром 30 января обвиняемый был за рулем автомобиля на ул. Карла Маркса в Сорочинске. Он не захотел выполнять требование инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России «Сорочинский» остановить транспортное средство для проверки. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он продолжил движение автомобиля с державшимся за кузов инспектором ДПС.

Во время движения обвиняемый нанес сотруднику полиции удары по руке и намеренно увеличил скорость. В результате сотрудник полиции упал на проезжую часть дороги и получил телесные повреждения. Спустя непродолжительное время обвиняемый был задержан патрульным экипажем.

Руфия Кутляева