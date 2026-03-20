Рост Майка Тайсона — 178 см. Для боксера маловато, но успеху это не помешает, если подойти к делу с умом. Так решил великий тренер Кас Д’Амато, воспитавший, кроме Тайсона, целую плеяду звездных боксеров. Именно он разработал стиль «пик-а-бу» — технику боя, при которой боксер постоянно раскачивается, ныряет и уходит от противника, нанося удар из неожиданной точки.

При этом руки боксера постоянно прикрывают лицо. Отсюда и название — Peek-a-boo — та самая игра «ку-ку», в которую родители играют с младенцами. Закрывает мама лицо руками — ее нет, убирает ладонь: «Вот она я». Малышам нравится.

Соперникам Тайсона нравилось куда меньше. Продолжение для них оказывалось отнюдь не детским. Но новинку оценили. После Тайсона стиль «пик-а-бу» набрал популярность в боксе, в том числе в любительском. Так что сыграть в «ку-ку» по-тайсоновски теперь можно даже в фитнес-клубе. Попробуйте, вам понравится.

Павел Шинский