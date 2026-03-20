Ботулотоксин «Лантокс» поступил в коммерческую доступность в России

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объявляет о том, ботулотоксин «Лантокс» официально введен в гражданский оборот и стал доступен для российских специалистов эстетической медицины.

Проект реализуется совместно с китайскими партнерами. «Лантокс» — один из наиболее известных брендов эстетической медицины в Китае, занимающий более 70% национального рынка в своем сегменте, в настоящее время зарегистрирован и успешно применяется более чем в 30 странах. Действующее вещество препарата — ботулинический токсин типа А.

Это первый реализованный проект с китайским партнером-производителем готовых лекарственных форм, занимающим ведущие позиции как по масштабу бизнеса внутри Китая, так и по признанию бренда на международном уровне.

Вывод «Лантокса» на российский рынок стал частью стратегии «Биннофарм Групп» по развитию направления эстетической медицины. Компания отмечает наличие устойчивого и частично неудовлетворенного спроса в данном сегменте, что открывает возможности для расширения продуктового портфеля и укрепления позиций на рынке. По данным консалтинговой компании «Право на здоровье», ботулинотерапия стала новым драйвером рынка инъекционной косметологии. Более 6 млн инъекционных процедур были проведены в 2025 году, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. Косметологи связывают растущую востребованность этого типа услуг с увеличением частоты процедур и появлением практики замены препаратов в связи с формированием иммунного ответа на терапию у пациентов, приверженных ботулотоксинам и регулярно проводящих инъекции, а также со значительным интересом к этим услугам молодой аудитории.

Начало коммерческой доступности «Лантокса» расширяет возможности специалистов эстетической медицины и будет способствовать повышению доступности современных инъекционных решений для пациентов в России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Биннофарм групп»