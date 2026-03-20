Вице-премьер РФ Голикова оценила возможность открытия пляжей Анапы

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проведенные Роспотребнадзором пробы могут позволить открыть пляжный сезон в Анапе. Как сообщает «РИА Новости», исследования еще продолжаются.

«Предложение Роспотребнадзора, я надеюсь, оно будет доведено до логического завершения, потому что еще пока идут окончательные исследования, все-таки позволит пляжи открыть», — сообщила Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии ведомства.

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В январе из трещины в корме одного из судов произошел новый выброс мазута.

Ранее галечные пляжи от села Большой Утриш до Высокого берега исключили из зоны чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в Анапском районе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что при соответствии контрольных проб грунта и воды требуемым нормам эти территории могут открыть к курортному сезону.

Алина Зорина