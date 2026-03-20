Туроператора осудили за обман клиентов на 2,2 млн рублей в Нижнем Новгороде

Советский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении коммерческого директора ООО «Идеальные каникулы», обвиненной в мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2022-2024 годах туроператор похитила у 15 клиентов 2,2 млн руб. под предлогом бронирования путешествий. Выполнять свои обязательства она не собиралась, отметили в прокуратуре.

Суд назначил ей пять лет колонии общего режима, однако отсрочил наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

