Ярославская семейная пара передала мошенникам 23 млн рублей

В Ярославле пожилая семейная пара потеряла 23 млн руб., передав деньги курьеру мошенников. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, сообщили в УМВД.

Как рассказали пострадавшие сотрудникам полиции, женщине пришло СМС с предложением вступить в общедомовой чат. Сообщение сопровождалось ссылкой и кодом для активации. Затем жительнице Ярославля позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что третьи лица получили доверенность на распоряжение ее имуществом и деньгами. Неизвестный добавил, что средства женщины могут использовать для финансирования противоправной деятельности.

«По указанию злоумышленников граждане проследовали по месту работы супруга, взяли из сейфа денежные средства, золотые монеты и слитки, а также обналичили свои сбережения и передали их у дома по месту жительства курьеру»,— рассказали в УМВД.

По факту произошедшего полиция возбудила дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Алла Чижова