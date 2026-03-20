Объем инвестиций в новостройки Ростова снизился на 3,5%

В феврале 2026 года в Ростове-на-Дону объем вложений в жилищное строительство снизился на 3,5% по сравнению с январем того же года и составил 55,9 млрд руб.

Об этом сообщает «Домостройдон.ру».

Значительный рост инвестиций, несмотря на ограниченный объем нового строительства (224,7 тыс. кв. м) показал Ворошиловский район. За месяц вложения в новостройки в этом районе возросли на 73,8%. В результате средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 7,4% и достигла 144 тыс. руб., что является самым высоким показателем в Ростове-на-Дону.

По объему привлеченных средств лидирует Первомайский район— 17,7 млрд руб., что на 7,2% больше, чем годом ранее. Основной интерес инвесторов связан с ростом объемов строительства на 4,3% и умеренным повышением стоимости квадратного метра жилья до 138 тыс. руб.

Октябрьский и Ленинский районы также вошли в число лидеров по объему инвестиций, с показателями 9,1 и 8,8 млрд руб. соответственно. Наименьшая средняя стоимость квадратного метра в городе на февраль была отмечена в Советском районе — 136,7 тыс. руб.

Основным аутсайдером февраля оказался Кировский район, потерявший 14,5% инвестиций в строительстве жилья.

Наталья Белоштейн