В Челябинске частично убрали подсветку набережной из-за подъема реки Миасс

На набережной реки Миасс в Челябинске частично демонтировали подсветку из-за подъема уровня воды. Увеличен сброс из Шершневского и Аргазинского водохранилищ на период половодья, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.

Подсветку подпорной стены набережной демонтировали в районе филармонии, так как электрические элементы могут попасть в зону возможного подтопления, что небезопасно.

«Специалисты профильных ведомств ежедневно контролируют ситуацию и отмечают, что сейчас уровень воды безопасен для жизнедеятельности города»,— сообщает мэрия.

Воду из Шершневского водохранилища сбрасывают по графику, разработанному специалистами Нижне-Обского бассейнового водного управления с учетом сезонного снегозапаса. В мэрии отмечают, что водосброс — это естественный процесс, который поддерживает естественный цикл главного питьевого источника Челябинска, готовит его к приему талых вод и очищает от застоя.