В Серафимо-Дивеевском монастыре обновят инженерные сети

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию модернизации инженерных сетей Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. В рамках проекта планируется обновить 22,8 км сетей, сообщили в Главгосэкспертизе.

Реконструкции подлежат системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также бытовой и ливневой канализации. Проектные решения разработаны с учетом требований работ в границах объекта культурного наследия.

Также в монастыре появится новый водозаборный узел с двумя скважинами, станция водоподготовки, насосная станция и подземный резервуар питьевой воды.

Строить сети будет АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области». Генеральным проектировщиком выступило ООО «Горстройпроект».

