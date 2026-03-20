В Самаре возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты в ООО «Мир сенсорики»

В Самаре после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы в течение пяти месяцев в ООО «Мир сенсорики», сообщили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что руководство организации c ноября 2025 года по март 2026 года не выплачивало пятерым работникам заработную плату и иные выплаты, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 100 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат). В интересах сотрудников компании прокуратуры направила исковые заявления в суд об установлении факта трудовых отношений и о взыскании задолженности по заработной плате.

Сабрина Самедова