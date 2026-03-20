Кубанские ученые разрабатывают противоопухолевое лечение с меньшей нагрузкой на сердце

Ученые Кубанского государственного медуниверситета приступили к разработке противоопухолевой терапии с пониженной кардиотоксичностью, направленной на снижение риска инфаркта миокарда у пациентов. О проекте сообщил ТАСС его руководитель, доктор биологических наук Александр Славинский.

Исследование ориентировано на повышение безопасности лечения в онкологии за счет защиты сердечной мышцы при проведении противоопухолевой терапии. В частности, ученые планируют разработать подходы к метаболической защите миокарда, уделяя особое внимание изучению берберина — биологически активного растительного соединения, обладающего потенциалом для коррекции нарушений сердечной деятельности.

По словам разработчиков, применяемые сегодня противоопухолевые препараты, несмотря на эффективность, часто оказывают выраженное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, что ограничивает возможности терапии и влияет на качество жизни пациентов. В рамках проекта планируется изучить механизмы кардиотоксичности и предложить решения, способные снизить риск развития осложнений.

Исследование реализуется при поддержке Кубанского научного фонда в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Полученные результаты предполагается внедрить в практику медицинских учреждений Краснодарского края и других регионов России.

Вячеслав Рыжков