Один человек погиб при атаках 61 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум шести боеприпасов и 61 беспилотника. Погиб один человек. Разрушения получили 12 частных домов и семь машин, в том числе грузовик. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Погибший установлен в селе Муром Шебекинского округа. Он скончался вследствие атаки дрона. Всего округ атаковали с помощью 21 беспилотника. В Шебекине поврежден КамАЗ, в селе Архангельское — соцобъект. В селе Новая Таволжанка разрушения получили четыре частных дома и машина, в селе Вознесеновка — частный дом, на участке дороги Белгород — Шебекино — легковой автомобиль.

Серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе, который за сутки атаковали с помощью шести боеприпасов и 17 беспилотников. В Грайвороне пострадали два частных дома, в селе Дунайка — две машины, в селе Замостье — частный дом и легковой автомобиль. В селе Мощеное повреждено транспортное средство, в селе Рождественка — два частных дома, еще один сгорел вместе с хозпостройкой.

Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области с помощью не менее 62 беспилотников. В результате был ранен один мирный житель.

Губернатор Вячеслав Гладков накануне заявил, что отключение интернета в белгородском приграничье оборачивается отсутствием информации, которую он считает «еще большей угрозой». Он добавил, что согласен с возмущениями жителей региона из-за отсутствия доступа к сервисам даже из «белого списка».

Алина Морозова