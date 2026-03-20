На должность ярославского детского омбудсмена вновь выдвинут Михаил Крупин

На должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выдвинут действующий омбудсмен Михаил Крупин. Кандидатуру поддержали депутаты на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Как сообщил председатель комитета Илья Осипов, 42 депутата Ярославской областной думы предложили кандидатуру господина Крупина на новый срок полномочий.

«Можно сделать вывод, что работа института уполномоченного по правам ребенка на территории Ярославской области депутатами признается не просто как удовлетворительная, а как высококвалифицированная»,— сказал Илья Осипов.

Других предложений о кандидатурах не поступало, добавил господин Осипов. Комитет поддержал выдвижение господина Крупина. Список кандидатов, состоящий из одного человека, теперь будет вынесен на рассмотрение Ярославской областной думы, после которого выбранная кандидатура пройдет согласование с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Назначает омбудсмена областная дума по результатам согласования. Срок полномочий — 5 лет.

Михаил Крупин был впервые назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области 28 июня 2016 года.

Алла Чижова