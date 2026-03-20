ПСБ запустил мгновенные переводы по бизнес-карте

ПСБ расширил функционал бизнес-карты, предоставив клиентам возможность быстрых переводов на карту любого банка, держателями которой могут быть как юридические лица или индивидуальные предприниматели, так и физлица.

Осуществить перевод денежных средств можно круглосуточно, в любой день недели, включая праздники и выходные. Для этого достаточно знать номер карты получателя.

«Удобство сервиса оценят прежде всего небольшие компании. Теперь они могут оперативно и без сложностей расплатиться с контрагентом или подрядчиком, который является самозанятым. А сами предприниматели имеют возможность без ограничений пополнять с бизнес-карты свою личную карту»,— отмечает Наталья Формина, вице-президент, управляющий Ставропольским филиалом ПСБ.

Кроме того, у владельцев бизнес-карты есть приятный бонус в виде солидного кешбэка. В зависимости от суммы трат можно получить до 180 тысяч в год и до 15 тысяч в месяц. Важно, что средства приходят на счет реальными деньгами, а не баллами.

Чтобы оформить карту, не нужно тратить время на посещение офиса ПСБ. Сделать это можно онлайн, через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ. Карта будет мгновенно доступна в цифровом формате. Если привычнее пластиковая карта — её в короткие сроки доставят по указанному в заявке адресу.

