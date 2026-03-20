Начисление процентов в пользу АСВ в рамках ликвидации Проинвестбанка признано незаконным

Индивидуальный предприниматель и кредитор Проинвестбанка Ольга Татаурова оспорила действия Агентства по страхованию вкладов по начислению мораторных процентов. Информация об этом содержится на сайте АСВ. Согласно сообщению, агентство начислило в свою пользу 12,4 млн руб. процентов на требования кредиторов третьей очереди и произвело выплату в размере 434 тыс. руб. Решением первой инстанции требования госпожи Татауровой были удовлетворены. Как указал суд, агентство не имело право начислять в пользу себя мораторные проценты, хотя и получило права вкладчиков на требования к Проинвестбанку и является кредитором третьей очереди. В то же время банк не пользовался деньгами АСВ, соответственно его права нарушены не были.

Напомним, в апреле 2021 года Центробанк отозвал лицензию у АО «Проинвестбанк». Среди причин такого решения были названы действия руководства, которые занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по задолженности. Банк, по мнению регулятора, также завышал стоимость собственного имущества. Практически сразу после этого ЦБ обратился с заявлением о признании пермского банка банкротом. Суд первой инстанции это требование удовлетворил, но данное решение было отменено апелляцией, после чего Агентство по страхованию вкладов объявило о начале процедуры принудительной ликвидации банка. 16 февраля суд продлил срок ликвидационных процедур на шесть месяцев.