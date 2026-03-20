В феврале доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Башкирии превысила 87%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты на покупку товаров в торговых сетях) в феврале в Башкирии составила 87,5%, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 4,5%.

Наибольшие доли отказов в прошлом месяце были отмечены в Ставропольском (89,7%) и Краснодарском (89,3%) краях, а также в Омской области (88,8%), Алтайском крае (88,7%) и Оренбургской области (88,7%). В список регионов с наименьшей долей отказов попали Приморский край (83,8%), Удмуртия (85,1%), Санкт-Петербург (85,6%), Москва (85,6%) и Воронежская область (86,0%).

Наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов по заявкам на товарные кредиты по сравнению с февралем 2025 года была отмечена в Белгородской (+7,3%), Самарской (+6,9%) и Саратовской (+5,9%) областях, а также в Удмуртии (+5,9%) и Татарстане (+5,5%).

Олег Вахитов