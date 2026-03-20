В Ростовской области доля отказов в POS-кредитах увеличилась на 4,5%

В феврале 2026 в Ростовской области доля отказов в POS-кредитах составила 88,6%, что на 4,5% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда жителям региона было отказано в 84,1% случаев. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшая динамика увеличения доли отказов по заявкам на POS-кредиты (среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на данные кредиты) в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была отмечена в Белгородской (+7,3 п.п.), Самарской (+6,9 п.п.) и Саратовской (+5,9 п.п.) областях, а также в Удмуртской Республике (+5,9 п.п.) и Республике Татарстан (+5,5 п.п.).

В НБКИ отмечают, что одобрение POS-кредитов в последние месяцы стабилизировалось на низком уровне. Банки не повышают риск из-за ограничений по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Снижение ключевой ставки пока не вернуло на рынок заемщиков хорошего качества. В связи с этим у банков растет конкуренция за заемщиков с высоким кредитным рейтингом (более 750 баллов), у которых доля отказов по POS-кредитам не превышает 54%.

