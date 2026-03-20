В Самарской области водителя лишили прав после столкновения со скорой помощью

В Самарской области водителя, столкнувшегося со скорой помощью и скрывшегося с места ДТП, лишили водительских прав. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По данным ГАИ, в феврале этого года на 19 км дороги Большая Черниговка — п. Краснооктябрьский водитель в снегопад выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой помощи, следовавшим после вызова по оказанию неотложной помощи пациенту из Большечерниговского района.

От удара машина скорой помощи съехала в кювет и получила механические повреждения.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ опросили водителя и установили, что предполагаемый виновник ДТП передвигался на автомобиле Lada Kalina светлого цвета. На розыск данной машины незамедлительно были направлены экипажи ДПС, находившиеся неподалеку от места дорожной аварии»,— говорится в сообщении.

Через сутки после произошедшего сотрудники ДПС задержали 70-летнего водителя, автомобиль которого после ДТП стоял в гараже.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия). Большеглушицким районным судом Самарской области вынесено решение о лишении мужчины права управления транспортными средствами на срок до 1,5 года.

Сабрина Самедова