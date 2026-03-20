Суд аннулировал исполненный контракт на уборку Иглинского дома культуры

Арбитражный суд Башкирии по иску республиканской прокуратуры аннулировал контракт между Домом культуры Иглинского района и уфимским ООО «Центр столичной недвижимости "Семиарт"» на комплексную уборку помещений клуба и филиалов. Поводом для признания сделки недействительной стало нахождение компании в реестре недобросовестных поставщиков.

Из материалов дела следует, что стороны заключили контракт стоимостью 3,2 млн руб. 30 декабря 2022 года по итогам аукциона. Между тем, за девять дней до сделки Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области внесло «Семиарт» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания, зная об этом, не уведомила заказчика и получила подряд в обход прямого запрета. Муниципальное учреждение, в свою очередь, не проявило должной осмотрительности, полагают в прокуратуре.

Дом культуры в отзыве на иск заявил, что к моменту подведения итогов аукциона сведений о нахождении «Семиарта» в реестре УФАС не было. Ко всему прочему, условия контракта исполнены в полном объеме.

Сам подрядчик, в числе прочих, настаивал на отсутствии у него законодательной обязанности уведомлять заказчиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и, признав контракт недействительным, взыскал с ООО «Центр столичной недвижимости "Семиарт"» 3,2 млн руб. в пользу Дома культуры.

Идэль Гумеров