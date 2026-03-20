Двух жителей Кудымкарского округа отправили в колонию за убийство десятилетней давности

Судья Пермского краевого суда Иван Кротов приговорил двух жителей Кудымкарского округа к длительным срокам лишения свободы за убийство. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Преступление произошло в марте 2016 года в селе Пешнигорт Кудымкарского района. Местная жительница после застолья с мужем отправилась не на работу в ночную смену, а к своему любовнику. Проследивший за ней супруг застал пару вместе. В ходе ссоры подсудимые избили до смерти обманутого мужа бревном, предназначенным для колки дров, и сбросили тело в реку.

На первоначальном этапе установить причастность обвиняемых к совершению убийства не удалось. В 2025 году уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. В итоге следователь и следователи-криминалисты установили причастность супруги потерпевшего к совершению убийства. Женщина рассказала об обстоятельства преступления и назвала соучастника. В ходе судебного процесса коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимых виновными, не заслуживающими снисхождения.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 15 лет соответственно, с ограничением свободы на один год.