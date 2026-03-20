На Дону глава КФХ признан виновным в мошенничестве с кредитом

Ремонтненский районный суд Ростовской области приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима главу К(Ф)Х Магомед-Керима Израилова по обвинению в мошенничестве с кредитом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Деятельность Израилова была пресечена оперативниками ФСБ. В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество» и ст. 176 УК России «Незаконное получение кредита».

