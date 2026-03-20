Омбудсмен проверил психиатрическую больницу в Рыбинске после смерти пациента

Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин совместно с представителем регионального управления Росздравнадзора проверил рыбинское отделение Ярославской областной психиатрической больницы после гибели пациента. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

К уполномоченному обратилась мать пациента. Она сообщила, что ее сын был инвалидом с детства, ему диагностировали аутизм. С марта 2023 года из-за осложнений он регулярно проходил лечение в стационаре больницы.

«10 ноября 2025 года, находясь на стационарном лечении в этой больнице, мой сын умер. Ему был всего 21 год»,— сообщила жительница Рыбинска.

Она рассказала омбудсмену, что в стационарном отделении много лет запрещено посещение пациентов родными, а самих пациентов не выводят на прогулки. На общение пациентов с родственниками дается один час телефонного звонка в неделю. Жительница Рыбинска обращалась по этому поводу в правительство области, региональный минздрав и к руководству больницы. Полученные ответы ее не устроили.

Омбудсмен Сергей Бабуркин, приехав на место, увидел, что территория около стационарного отделения не расчищена от снега и захламлена, благоустроенного подхода к ней от больницы нет. Представители администрации лечебного учреждения сообщили, что больных на прогулки выводят, а посещение родственников разрешается, когда позволяет эпидемиологическая обстановка. Однако с 15 декабря 2025 года по приказу учреждения в связи с эпидемическим подъемом гриппа и ОРВИ запрещены посещения и прогулки.

«Уполномоченный пришел к выводу о незаконности этого приказа, поскольку законодательство не устанавливает таких строгих ограничений, кроме того решение о введении карантина принимается на основании предложений государственных санитарных врачей, а сам карантин действует ограниченный срок»,— рассказали в аппарате.

Кроме того, уполномоченный отметил, что помещениям больницы необходим ремонт. После проверки он направил письмо главе областного минздрава Марии Можейко с предложением оказать содействие в решении вопроса материально-технического обеспечения медицинского учреждения. Он также попросил обязать главного врача областной больницы отменить приказ о полном запрете посещения пациентов и их прогулок.

В областном минздраве считают, что деятельность рыбинского отделения соответствует установленным нормам и требованиям Минздрава России и иных нормативных актов РФ. Там отметили, что посещение пациентов разрешено, но не всегда.

«Согласно действующему законодательству, в отдельных случаях права пациента могут быть временно ограничены рекомендациями лечащего врача, исходя из соображений медицинского характера и интересов самого пациента, включая использование мобильных телефонов и допуск посторонних лиц»,— указали в минздраве.

Там отметили, что до настоящего момента жалоб на порядок взаимодействия пациентов с родственниками не было. Также пациенты имеют возможность совершать прогулки согласно распорядку и погодным условиям.

«Отказ в проведении прогулок возможен лишь при наличии объективных медицинских показаний, подтвержденных назначениями врача. При принятии решений об ограничениях, касающихся передвижения пациентов внутри отделения, администрация руководствуется нормами закона и постановлением правительства РФ, которое регулирует порядок введения временных ограничений прав пациентов, находящихся на лечении в стационаре»,— сообщили в минздраве.

По вопросу состояния прогулочной зоны отделения в министерстве сообщили, что вскоре будет установлено ограждение.

Алла Чижова