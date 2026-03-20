В Ижевске сотрудники ГАИ во время погони задержали 16-летнего водителя иномарки

Полицейские задержали 16-летнего подростка во время погони в Ижевске. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Ночью 19 марта на ул. Дзержинского экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Kia Optima с выключенными фарами. Водитель отказался остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони подросток грубо нарушал ПДД: не обращал внимание на дорожные знаки, выезжал на встречную полосу и пешеходную зону.

«Во время движения лихач на ходу выпрыгнул из своей машины и побежал. Пока один из инспекторов ДПС пытался остановить иномарку, которая уже совершила столкновение с оказавшимся рядом Renault Sandero, другой догнал и задержал беглеца»,— говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит сожителю матери задержанного. Ключи находились дома в свободном доступе. Подросток взял их без спроса.

На юношу составлено восемь протоколов за нарушение ПДД. Транспорт помещен на спецстоянку. Мать подростка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП). Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.