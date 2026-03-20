В Самаре на четыре дня ограничено движение по улице Куйбышева

С 07:00 (MSK+1) 20 марта до 06:30 24 марта в центре Самары на ул. Куйбышева (от ул. Ленинградской до ул. Венцека) ограничено движение. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Ограничения связаны с ремонтом участка тепловой сети. Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» устраняют дефекты трубопровода, располагающегося под проезжей частью ул. Куйбышева.

В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях приостановлено движение троллейбусов маршрута №16 «Губернский рынок — 6-й причал». Троллейбусы маршрута №6 «Губернский рынок — ул. Грозненская» курсируют по укороченной схеме: в прямом направлении – от площади Революции до ул. Грозненской, обратно — от ул. Грозненской до площади Революции (без изменения привычной трассы следования на данном участке маршрутной сети).

По скорректированной схеме курсируют автобусы №№ 3, 24, 37, 47, 61, 88, 90, 91, 261.

Руфия Кутляева