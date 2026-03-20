«Стававтодор» взыскивает с кубанских дорожников 254 млн рублей пеней

Ставропольская госкомпания «Стававтодор» взыскивает с недавно национализированной на Кубани дорожностроительной организации ООО «СтройЮгРегион» 254 млн рублей пеней по контракту на реконструкции трассы под Кисловодском. Сведения об этом размещены в картотеке арбитражного суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Речь идет о государственном контракте на реконструкцию автодороги в районе горы Малое седло на участках от Олимпийской базы до родника и от родника до поселка Белореченский. Согласно данным портала госзакупок, он был заключен в 2021 году ГБУ Ставропольского края «Стававтодор» через региональный комитет по госзакупкам. Общая стоимость контракта превысила 860 млн руб., которые оплачивались из бюджета Ставрополья. Изначально планировалось завершить проект к концу 2023 года, но фактически «закрыт» контракт был в конце января этого года.

«Стававтодор» предъявил к «СтройЮгРегиону» претензии о выплате 254 млн руб. пеней и 18 млн руб. штрафа. Очередное заседание по делу назначено на 26 марта.

Группа компаний «СтройЮгРегион» зарегистрирована в Новороссийске. До недавнего времени принадлежала депутату Законодательного собрания Краснодарского края и бывшему руководителю Союза дорожников Кубани Александру Карпенко. Однако в конце февраля компания, как и ряд других дорожно-строительных организаций региона, была обращена в собственность РФ по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

«СтройЮгРегион» построил и ввел в эксплуатацию более 250 объектов, включая проекты с ГК «Автодор», управлениями дорог «Черноморье» и «Москва—Волгоград», структурными подразделениями «Росатома» и муниципальными заказчиками. Деятельность охватывала Москву, Тамбов, Волгоград, Ростов, Крым, Санкт-Петербург, Адыгею и Ставропольский край. Среди знаковых объектов депутат назвал Джубгинскую развязку, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост (соединяет Краснодарский край и Адыгею через реку Кубань), мост Чемитоквадже (Сочи), участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее.

Михаил Волкодав