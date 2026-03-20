Белгородский промпарк «Губкин» получит федеральную поддержку на 149 млн рублей

В период 2026–2028 годов на поддержку развития промышленного парка «Губкин» в Белгородской области из федерального бюджета будет в общей сумме направлено 148,8 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Финансирование ведется на основе конкурсного отбора проектов, который проводит Минпромторг РФ. В соответствии с утвержденным распределением средств в 2026 году на развитие промпарка в Губкине поступит 31,7 млн руб., в 2027-м — 50,1 млн., а в 2028-м — 67 млн. На технопарки в других регионах Черноземья средства не запланированы.

По информации минэкономразвития Белгородской области, промпарк «Губкин» был создан в 2020 году, а в августе 2021-го Минпромторг подписал приказ о соответствии площадки и управляющей компании парка (АО «Дирекция по развитию промышленных зон») требованиям, установленным правительством РФ. В планах по развитию промпарка — создание 20 производственных корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м, где разместятся новые предприятия и будет создано не менее 450 рабочих мест.

Всего же федеральные субсидии в объеме свыше 46,5 млрд руб. получат восемь субъектов РФ. Эти средства позволяют управляющим компаниям парков частично возместить затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной и инженерной инфраструктуры. По условиям, для того чтобы получить господдержку, на территории парков должны реализовывать проекты в области авиационной промышленности, автопрома, легкой промышленности, нефтегазового и энергетического машиностроения, производства детских товаров, станкоинструментальной промышленности — всего более 30 направлений.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщил, что в Старом Осколе Белгородской области планируют сформировать промышленный парк типа «Гринфилд» на территории площадью 34,4 га, примыкающей к действующей промзоне станции Котел. Предполагается, что резиденты промпарка будут производить строительные материалы, металлоизделия, лакокрасочную продукцию, комплектующие и оборудование для горнодобывающей отрасли.

Денис Данилов