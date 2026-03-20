В Самаре прокуратура судится с ФКР из-за несделанного капремонта в МКД на 13 улицах

Прокуратура подала в суд на фонд капитального ремонта Самарской области. Контрольный орган потребовал от регионального ФКР организовать торги и найти подрядчика, который выполнит работы в домах на 13 улицах в Куйбышевском районе города. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура провела проверку и установила, что ряд многоквартирных домов в Куйбышевском районе Самары включили в краткосрочный план работ на 2023-2025 годы, но так и не отремонтировали. Работы не были выполнены по адресам: ул. Кишиневская (дома № 7, 9, 15, 16, 17), Медицинская (дом № 9), Уральская (дом № 46), Фасадная (дома № 1, 3, 3а, 6, 8, 18), пер. Торговый (дом № 19), Калининградская (дома № 20, 26а, 30, 30а), Бакинская (дом №15), Зеленая (дом № 23), Молдавская (дом № 17), Казачья (дом № 7), Ржевская (дом № 33а), Трубная (дом № 12а), Рижская (дом № 1).

В настоящее время разбирательство по делу продолжается.

Георгий Портнов