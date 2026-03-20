В Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта

На территории Самарской области в этом году планируют модернизировать 36 светофоров и установить 169 детекторов транспорта в рамках развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщает минтранс региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Новое оборудование появится на улицах Самары, Тольятти и на региональных автомобильных дорогах.

Под управлением ИТС находятся 404 светофорных объекта, более 1,2 тыс. детекторов транспорта, 149 видеокамер и 7 метеостанций.

Как сообщают в министерстве транспорта, данные в режиме реального времени поступают в три пункта диспетчеризации. Это позволяет непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно управлять транспортными потоками. С использованием данных системы оптимизировано движение на Красноглинском шоссе, ул. Ново-Садовой и Демократической.

Руфия Кутляева