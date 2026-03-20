АвтоВАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом SKM

АвтоВАЗ сообщил о старте производства коммерческих автомобилей под новым брендом SKM. Первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и грузовой вариациях, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Модели будут производиться методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, а детали двигателя и шасси будут поступать отдельно. Марка будет делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием АО «ВИС-Авто».

Отмечается, что часть комплектующих и материалов приходит от российских предприятий, в частности, технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематической системы.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л, мощностью 137 л. с. и с крутящим моментом 194 Ньютон-метра. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машины имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки.

В базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя.

Андрей Сазонов