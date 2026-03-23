Сеть апарт-отелей YES реализует первый проект за Уралом

Международная сеть апарт-отелей YES реализует новый проект в Новосибирске совместно с девелоперской компанией ООО «Аврора». Комплекс Башни YES станет первым объектом сети за Уралом.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Аврора»

Проект предусматривает строительство двух 31-этажных башен с общим номерным фондом 1428 юнитов различных категорий. Главным архитектурным акцентом станет двухуровневый панорамный стеклянный мост на высоте 100 метров, соединяющий башни. В нем разместится ресторан с впечатляющими видами на город и реку Обь. Инфраструктура проекта включает общественные пространства, формирующие современную городскую среду: фитнес-центр с бассейном и зоной СПА, медицинский центр, атриум с лекторием, кафе и рестораны, коворкинг, конференц-пространства, а также стрит-ритейл, интегрированный в периметр первых этажей.

Комплекс расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро «Студенческая», что обеспечивает быстрый доступ к центру, ключевым деловым районам и туристическим локациям Новосибирска. Эта часть города также является одним из крупнейших студенческих кластеров – здесь обучается почти каждый четвертый студент.

«Мы стремимся создать многофункциональный комплекс, который будет сочетать в себе современные апартаменты с отельным сервисом, развитую инфраструктуру и качественную городскую среду. Партнерство с сетью YES позволит реализовать уникальный объект как для жизни, так и для инвестиций с прозрачной доходностью», – комментирует Андрей Лесун, коммерческий директор девелоперского проекта Башни YES.

Проект в Новосибирске изначально разрабатывается по стандартам YES, начиная с этапа создания концепции и проектирования. Башни YES станут новым центром деловой и туристической активности города. Управление комплексом будет осуществлять профессиональный гостиничный оператор YES, обладающий релевантным опытом и глубокой экспертизой.

«Новосибирск – один из крупнейших деловых и образовательных центров Сибири, и запуск проекта Башни YES здесь – важный шаг для развития всей сети. Совместно с нашими партнерами мы реализуем инновационный продукт на рынке недвижимости города, предлагая инвесторам инструмент стабильного дохода в регионе с растущим туристическим потоком и повышенным спросом на качественные объекты размещения», – отмечает заместитель генерального директора сети апарт-отелей YES Антон Агапов.

Справка:

YES – международная сеть апарт-отелей, созданная в 2011 году. Это инновационный продукт на рынке недвижимости, который сочетает в себе гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие. Это полностью готовые к сдаче в аренду апартаменты под управлением профессиональной управляющей компании. Проекты сети создаются по собственным техническим и операционным стандартам, которые сочетают международные требования гостиничной индустрии и специфику сегмента апарт-отелей на российском рынке. Сегодня в портфеле YES пять действующих комплексов в Москве и Санкт-Петербурге с совокупным номерным фондом более 4200 апартаментов. Еще девять проектов находятся на стадии проектирования и строительства в крупнейших городах России, включая Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Благовещенск и Владивосток, а также международный проект в Баку. С 2020 года сеть активно развивает франчайзинговую модель, расширяя географию присутствия в России и странах СНГ.

ООО «Аврора» | Проектная декларация на сайте наш.дом.рф