Новый мост через Волгу построят в Ярославле за 29 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области начало поиск подрядной организации для строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Соответствующие торги объявлены на сайте госзакупок.

Фото: Роман Душко, Telegram-канал Визуализация

Начальная цена контракта определена в объеме 29,2 млрд руб. Как указывается в описании объекта закупки, начальная точка работ — Тормозное шоссе, конечная — улица Клубная. Работы необходимо начать сразу после заключения контракта, а завершить 1 декабря 2030 года. Подрядчик сможет привлекать субподрядчиков.

Итоги открытого конкурса подведут 10 апреля. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообща, что в федеральном бюджете на строительство третьего моста в Ярославле заложено 32 млрд руб. На 4 млрд руб. из них уже заключен контракт с ООО «Трансстроймеханизация» Нацпроектстроя. Компания строит транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги.

Строительство стартовало в ноябре 2025 года. Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Общая протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города.

Построить третий мост в Ярославле поручал президент России Владимир Путин в 2022 году. До этого распоряжения губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе рабочей встречи просил об этом президента.

Алла Чижова