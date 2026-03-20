В Челябинске на три года закроют участок улицы Коммуны рядом со зданием УФСБ

В Челябинске закроют движение на участке улицы Коммуны рядом со зданием УФСБ России по Челябинской области из-за строительных работ. Ограничения продлятся три года, указано в распоряжении мэрии.

Транспорт не сможет проехать по улице Коммуны от Васенко до Красной с утра 1 апреля 2026 года до ночи 1 мая 2029-го. Кроме того, перекроют движение по крайней правой полосе в северном направлении на улице Красной от Коммуны до Маркса. На этом участке будут выполнять работы с ночи 23 марта 2026 года до ночи 1 мая 2029-го.

Возведением объекта будет заниматься ООО «Голос.Строительство». Подрядчик также должен восстановить нарушенное благоустройство до конца работ.

Виталина Ярховска