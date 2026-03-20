В Оренбуржье с недропользователя через суд пытаются взыскать 44 млн рублей за вред почве

Орская природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с предприятия свыше 44 млн руб. за вред, причиненный компонентам природной среды. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Спецпрокуратура также требует запретить недропользователю использовать сельскохозяйственные земли для добычи полезных ископаемых.

Как сообщают в надзорном ведомстве региона, предприятие приступило к добыче песка на землях сельскохозяйственного назначения без разрешающих документов. Это привело к существенному снижению плодородия почвы.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами). Предприятию назначили штраф в размере 300 тыс. руб.

Руфия Кутляева