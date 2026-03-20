Количество терминалов для безналичной оплаты на Кубани превысило 245 тысяч

В Краснодарском крае количество устройств для безналичной оплаты превысило 245 тыс., следует из данных Южного ГУ Банк России, которые приводит «BFM Кубань». По состоянию на 1 января 2026 года в регионе функционировало 5,9 тыс. банкоматов и 245,8 тыс. электронных терминалов. Обеспеченность эквайринговыми устройствами достигла 43,1 на тысячу жителей, что превышает показатели как по Южному федеральному округу (35,6), так и в среднем по стране (37,5).

В регуляторе отмечают рост активности пользователей альтернативных платежных инструментов. Так, количество операций через Систему быстрых платежей увеличилось за 2025 год на 37%, достигнув 730 млн транзакций. Одновременно в целом по России число предприятий, принимающих оплату через СБП, выросло на 36%.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте оплаты по QR-кодам: число таких устройств на Кубани достигло 162,7 тыс., увеличившись за год в 2,2 раза.

При этом ранее в Банке России сообщали о снижении объема операций по банковским картам в регионе по итогам 2025 года. Общая сумма транзакций составила 3,4 млрд руб., что на 6% меньше показателя предыдущего года — это первое снижение за последние восемь лет.

