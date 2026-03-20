Бассейн за 300 млн рублей под Воронежем возведет местная «Реновация»

С третьей попытки администрация Каширского района Воронежской области нашла подрядчика для поставки и монтажа модульного плавательного бассейна в райцентре на улице Олимпийской. Контракт ценой 299,7 млн руб. подписан с рамонским ООО СК «Реновация» Алексея Хромых. По техническому заданию возвести спортивный объект требуется в два этапа в срок до 30 ноября 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 20 марта.

По данным Rusprofile, ООО СК «Реновация» зарегистрировано с февраля 2017 года. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 50 тыс. руб. Единственным собственником является Алексей Хромых, которому также принадлежит ООО «Стройальянс». Управляет компанией директор Александр Чудаков, назначенный в 2019 году. По итогам 2024 года выручка ООО СК «Реновация» резко выросла до 309,4 млн руб., что более чем вчетверо превышает показатель 2023-го (76 млн). При этом компания вышла на чистую прибыль в 1,1 млн руб. после убытка в 4 млн годом ранее.

Начальная цена контракта составляла 363,3 млн руб. В торгах приняли участие четыре конкурсанта. Второе место заняла заявка с предложением выполнить работы за 301,5 млн руб., третье — за 346,5 млн, а четвертое — за 346,9 млн. Кому конкретно каждая из них принадлежала — не раскрывается.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», процедура определения подрядчика была временно приостановлена из-за жалоб иркутского ООО «Техномодуль» и санкт-петербургского ООО «Профстрой» на ряд условий технического задания. В частности, фирмы указали на требование согласования цвета фасада и обязанность поставщика ввести некапитальный объект в эксплуатацию. УФАС по Воронежской области признало жалобы необоснованными.

Предполагается, что спортивный объект в Каширском районе должен представлять набор модулей. Помимо чаши бассейна требуется оборудовать ряд помещений, в том числе раздевалки, методический кабинет, санузлы, кабинет медсестры, тренерскую, административные и технические помещения. Пропускная способность бассейна составит 36 человек в смену, предусмотрено четыре смены. Общая площадь помещений составит почти 2 тыс. кв. м.

Первые торги на монтаж бассейна в Каширском объявили в начале декабря прошлого года. Тогда максимальная цена контракта составляла 365,1 млн руб. Спустя пару недель администрация района отменила конкурс «в связи с пересмотром технического задания». На повторные торги вышли в конце того же месяца. Аукцион сорвался из-за жалоб участников, которые УФАС признало частично обоснованными. В частности, антимонопольщики посчитали описание объекта закупки неполным и противоречивым.

Денис Данилов