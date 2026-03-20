В Кыштыме прошли учения по пресечению теракта в колонии строгого режима

В Челябинской области прошли очередные антитеррористические учения. Силовики тренировались пресекать теракт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказания, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Мероприятие прошло с 19 по 20 марта. По легенде учений в исправительной колонии строгого режима №10 Кыштыма в автомобиле, проходившем досмотр в шлюзе на въезд, обнаружено самодельное взрывное устройство. Его собирались передать в колонию для организации побега одного из осужденных. Водитель машины вооружен гранатой и угрожает взорвать сотрудников колонии. В результате служебно-боевого мероприятия преступник нейтрализован и задержан.

Помимо этого, по легенде задержанный террорист по заданию иностранного куратора до визита в ИК-10 успел разместить на крыше одного из промышленных объектов города беспилотный летательный аппарат, к которому присоединено СВУ. Его обезвредили с помощью мобильного робототехнического комплекса. Кроме того, в ходе учения задержали пособника, который планировал заложить в схрон в лесном массиве еще одно СВУ.

«В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Выработаны первоочередные меры, в рамках которых оценен уровень знаний, умений и навыков по организации проверки информации и управлению силами и средствами»,— сообщает УФСБ.

В учении участвовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, региональных структур Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области. Руководитель — начальник регионального управления ФСБ Дмитрий Иванов.