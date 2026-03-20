В Оренбуржье устанавливают причины задымления на промышленном предприятии
В Новотроицке устанавливают причины задымления на одном из промышленных предприятий. Проводится расследование, сообщает МЧС Оренбургской области.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
По информации министерства, в пятницу, 20 марта, произошло задымление в помещении доменного цеха. Пострадавших нет. На работе предприятия инцидент не отразился. На место прибыли подразделения 5-го пожарно-спасательного отряда и специалисты частной пожарной охраны.