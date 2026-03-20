Самарский металлургический завод потребовал с УЗГА 23,3 млн рублей

АО «Самарский металлургический завод» обратилось с иском к АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Истец пытается взыскать с ответчика задолженность и неустойку по договору подряда на сумму 23,3 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск рассматривает Арбитражный суд Свердловской области. Подробности дела не сообщаются.

Ранее самарский завод уже судился с уральским предприятием. Предметом разбирательства стали счета, которые УЗГА не оплатил за полуфабрикаты из алюминиевых сплавов, поставленные Самарским металлургическим заводом.

Как следует из материалов дела, Уральское предприятие получило продукцию по трем договорам поставки в 2022 и 2024 году. При этом УЗГА не оплатил товар на общую сумму 11,4 млн рублей и проигнорировал претензию от самарского завода.

В связи с этим в октябре 2025 года АО «Самарский металлургический завод» обратилось с иском к АО «Уральский завод гражданской авиации» в Арбитражный суд Свердловской области и потребовало взыскать с ответчика задолженность с неустойкой.

В итоге истец выиграл суд. Свердловский арбитраж обязал УЗГА выплатить долг на 11.4 млн рублей, неустойку в размере 175,5 тыс. рублей, а также проценты на сумму 920,5 тыс. рублей. АО «Уральский завод гражданской авиации» обжаловало это решение в 17 арбитражном апелляционном суде.

