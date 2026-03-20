Нефтепродукты вылились на трассу в Туве из опрокинувшегося бензовоза

Разлив дизельного топлива произошел на трассе Бояровка — Тоора-Хем в Туве. Об инциденте сообщил региональный главк МЧС.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Причиной разлива стала авария с участием бензовоза. Его цистерна опрокинулась.

«Проводятся работы по откачке дизельного топлива из опрокинувшейся цистерны в прибывший бензовоз, возведение защитной насыпи вокруг зоны разлива, а также работы по вывозу загрязненного грунта и его утилизации»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Тыва.

Валерий Лавский