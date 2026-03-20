Горсовет Уфы внесет правки в бюджет и правила землепользования и застройки

25 марта состоится заседание горсовета Уфы. В его повестку вошло 12 вопросов.

Народные избранники, в частности, хотят назначить общественные обсуждения из-за изменений в правила благоустройства города. Кроме того, в связи с изменениями в генплане Уфы (общественные обсуждения заканчиваются сегодня, результаты неизвестны), будут внесены правки в городские правила землепользования и застройки — корректировке подлежат границы территориальных зон.

Также планируются первые в этом году изменения в бюджет Уфы: депутаты предлагают уточнить вид субсидий для республиканского оператора капитального ремонта многоквартирных домов. Мера якобы позволит регоператору своевременно ремонтировать фасады домов, относящихся к памятникам истории и культуры.

Проекты решений на сайте совета не опубликованы.